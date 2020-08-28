https://news.day.az/society/1266017.html Арестован нарушивший карантин организатор мероприятия в бакинском ресторане
Арестован нарушивший карантин организатор мероприятия в бакинском ресторане
В социальных сетях распространились фотографии мероприятия, организованного в ресторане Hollywood, вопреки действующему в стране карантину.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ходе расследования выяснилось, что мероприятие, участниками которого стали 5 человек, было организовано арендатором не в ресторане, а в одном из помещений в Насиминском районе.
Решением суда арендатор арестован на 10 суток в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных правонарушениях. Четыре участника мероприятия оштрафованы на 400 манатов.
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