Арестован нарушивший карантин организатор мероприятия в бакинском ресторане

В социальных сетях распространились фотографии мероприятия, организованного в ресторане Hollywood, вопреки действующему в стране карантину.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе расследования выяснилось, что мероприятие, участниками которого стали 5 человек, было организовано арендатором не в ресторане, а в одном из помещений в Насиминском районе.

Решением суда арендатор арестован на 10 суток в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных правонарушениях. Четыре участника мероприятия оштрафованы на 400 манатов.