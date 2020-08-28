https://news.day.az/society/1266020.html Внесена ясность в правила приема на работу в органы прокуратуры - ВИДЕО
Внесена ясность в правила приема на работу в органы прокуратуры - ВИДЕО
Генпрокуратура Азербайджана внесла ясность в правила приема на работу в органы прокуратуры.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, в продолжение мер по обеспечению гласности и прозрачности было решено ответить на многочисленные вопросы граждан в связи с деятельностью прокуратуры, поступившие посредством соцсетей.
В рамках этого процесса сотрудники органов прокуратуры будут отвечать на вопросы граждан по всем сферам деятельности прокуратуры посредством видеороликов с хештегом #prokurorluqdanizah.
Представляем видеоролик из этого цикла, в котором разъясняются правила приема на работу в органы прокуратуры Азербайджана.
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