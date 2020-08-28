Завтра в Баку будет ветрено и дождливо

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем местами кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 18-22, днем - 28-31, в Баку ночью - 18-20, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75 процентов, днем - 30-35 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра днем временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных северных и западных районах - ливни, град. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью - 17-22, днем - 28-33, в горах ночью - 8-13, днем - 16-21 градус тепла.