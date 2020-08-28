Переболевшие коронавирусом могут заразиться повторно

Переболевший коронавирусом может заразиться повторно.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

Он отметил, что на сегодня в Азербайджане таких случаев не было: "Вообще, повторно переболеть можно всеми инфекционными болезнями. У переболевшего инфекционным заболеванием человека вырабатывается иммунитет. Существуют такие инфекционные болезни, после которых вырабатывается продолжительный иммунитет, тем не менее победившие инфекцию вновь могут заразиться той же болезнью. При повторном инфицировании наблюдается легкая форма болезни, как правило, сильных обострений не бывает. Иммунитет на некоторые инфекционные болезни держится по полгода. Мы многое еще не знаем о коронавирусе, какова стойкость иммунитета, сколько времени его вырабатывает организм. Коронавирусом, как и всеми инфекциями можно повторно заразиться, даже если есть иммунитет. Но в Азербайджане пока таких случаев не было".

Исаев также прокомментировал предложения об открытии детских садов. По его словам, следует неукоснительно следовать рекомендациям и указаниям, которые даны в связи с началом нового учебного года.