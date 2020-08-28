В Баку демонтируют ж/д мост на Хырдаланской дороге - ФОТО
Начался демонтаж железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга на автомобильной дороге Баку-Губа-госграница с Россией.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог.
В связи с проводимыми работами движение автотранспортных средств на территории частично и поэтапно ограничивается. Параллельно с работами по демонтажу идет строительство опор нового моста.
Демонтаж старого и строительство на его месте нового железнодорожного моста планируется завершить за короткое время.
Отметим, что опоры существующего железнодорожного моста мешают нормальному движению автотранспортных средств, поэтому его демонтируют, и на территории будет построен однопролетный железнодорожный мост протяженностью 68,5 и шириной 12,7 м.
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