Аппарат омбудсмена опроверг распространенную в СМИ информацию

"В некоторых СМИ распространилась недостоверная информация о том, что деятельность омбудсмена и ее региональных центров заморожена".

Об этом Day.Az сообщили в Аппарате омбудсмена.

В информации говорится, что омбудсмен Сабина Алиева продолжает свою деятельность в рамках полномочий, предоставленных ей Конституционным законом об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики.

Поступающие ежедневно обращения омбудсмену расследуются в соответствующем порядке, направляются запросы, проводятся просветительские мероприятия и встречи в онлайн-формате.