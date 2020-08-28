https://news.day.az/society/1266080.html Аппарат омбудсмена опроверг распространенную в СМИ информацию
Аппарат омбудсмена опроверг распространенную в СМИ информацию
"В некоторых СМИ распространилась недостоверная информация о том, что деятельность омбудсмена и ее региональных центров заморожена".
Об этом Day.Az сообщили в Аппарате омбудсмена.
В информации говорится, что омбудсмен Сабина Алиева продолжает свою деятельность в рамках полномочий, предоставленных ей Конституционным законом об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики.
Поступающие ежедневно обращения омбудсмену расследуются в соответствующем порядке, направляются запросы, проводятся просветительские мероприятия и встречи в онлайн-формате.
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