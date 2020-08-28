https://news.day.az/society/1266084.html Названо количество заключенных в Азербайджане браков - за 2020 год
Названо количество заключенных в Азербайджане браков - за 2020 год
За семь месяцев в Азербайджане заключено 20 837 браков, сообщили Day.Az в министерстве юстиции.
В сообщении говорится, что в прошлом году районные (городские) отделы актов гражданского состояния министерства юстиции зарегистрировали 63 869 браков.
Отметим, что в связи с пандемией с 25 марта в стране запрещено проводить свадебные торжества.
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