Возобновление обучения в Азербайджане должно соответствовать эпидемиологической ситуации

Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация изменила жизненные реалии во всех сферах, в том числе в сфере образования. Приостановление деятельности учебных заведений в той или иной форме повлияло как на интеллектуальное развитие, так и на морально-психологическое состояние детей.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Кенуль Нуруллаева.

По ее словам, в целом за последний учебный год из-за пандемии коронавируса у учащихся наблюдался определенный регресс.

"Выход из сложившейся ситуации - это, прежде всего, адекватные меры с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Известно, что в странах, которым удалось локализовать распространение инфекции, возобновляется деятельность средних школ. В результате принятых в нашей стране комплексных мер созданы условия для возобновления деятельности образовательных учреждений в определенных рамках. Разумеется, в учебных заведениях необходимо соблюдать определенные правила. По мнению специалистов, можно применять разные схемы обучения. Прежде всего, ключевым условием является обеспечение здоровья детей и предотвращение распространения вируса. Правила безопасности должны быть разработаны с учетом специфики территорий и инфраструктуры школ, а за их выполнением должен быть установлен механизм жесткого контроля. Одним из самых актуальных вопросов являются меры, которые необходимо предпринимать в случае выявления инфицирования. Одним словом, применение традиционных методов обучения не должно приводить к нежелательным последствиям. Для этого необходимо принять все профилактические меры.

Что касается санитарно-эпидемиологической ситуации, то отрадно, что Азербайджан в настоящее время входит в число стран с лучшими показателями вылечившихся. Однако, необходимо поддерживать эту позитивную динамику. В частности, необходимо учитывать риски осенне-зимнего сезона, когда активизируются респираторные заболевания. Международный опыт показывает, что добившиеся успеха в борьбе с коронавирусом и отменившие режим карантина страны, повторно вводят ограничения из-за распространения инфекции на последующем этапе. В этом смысле необходимо соблюдать правила социальной изоляции, пока не будет разработана вакцина", - подчеркнула Кенуль Нуруллаева.