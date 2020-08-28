В Азербайджане могут разрешить проведение свадеб

Если в Азербайджане число заражений коронавирусом будет уверенно снижаться, то можно говорить о возможности справлять свадьбы, но в рамках определенных условий.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

"В стране уже наблюдается уменьшение заражений коронавирусом, и если эта тенденция продолжится, то думаю, что через месяц-другой можно задуматься о возможности проведения свадеб в рамках некоторых ограничений. Нет нужды, чтобы в свадьбе участвовало 500 человек, пусть будет 50 гостей, но соблюдаются условия карантина. То есть, можно найти определенную форму проведения свадеб. К примеру, близкие люди могут отмечать свадьбу на открытом воздухе и совсем необязательно, чтобы для этого собирались сотни гостей".