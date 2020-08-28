https://news.day.az/society/1266115.html В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 97 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 97 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 97, скончались трое, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 35 986 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровел 33 461, скончались 527 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 998 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 014, в целом - 904 506 тестов.
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