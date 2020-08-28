https://news.day.az/society/1266117.html Минэкологии Азербайджана рассказало, как получить охотничьи лицензии
Минэкологии Азербайджана рассказало, как получить охотничьи лицензии
В Азербайджане лицензии на охоту выдаются на основании одноразового разрешения.
Как передает Day.Az, об этом сказала начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова, сообщает Day.Az.
По ее словам, граждане Азербайджана, желающие получить охотничью лицензию, должны обратиться в региональные управления Государственной службы экологической безопасности министерства: "Граждане могут получить лицензию в управлении того региона, в котором намереваются охотиться. На данный момент эти лицензии не переданы охотничьим хозяйствам".
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