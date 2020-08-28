Карантин в Азербайджане следует продлить до создания вакцины

До истечения срока карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса в Азербайджане с середины марта, а также ужесточенного режима карантина в 13 регионах, осталось всего три дня. Граждане с нетерпением и волнением ждут решения Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с этим. Считаю, что в целом введение карантина и строгого карантинного режима в нашей стране было абсолютно оправдано.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Тамам Джафарова.

По ее словам, если бы не режим карантина, в стране была бы совершенно иная картина, значительные потери и бедствия.

"Крайне примечательно, что благодаря своевременным решениям государства, в частности правильным, гибким и дальновидным шагам Президента Ильхама Алиева, который всегда с гражданином, ставит его здоровье превыше всего, думает о безопасности населения, мы смогли избежать тяжелых последствий этого бедствия. В настоящее время ситуация находится под контролем. Азербайджан входит в число стран с лучшими результатами по количеству инфицированных и погибших, а также по темпам заражения и выздоровления. Данный факт неоднократно подчеркивали различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения.

Именно в результате этого стало возможным смягчить ужесточенный режим карантина пятого августа и снять ограничения. Однако, видя положительную динамику, мы не должны расслабляться, терять чувство ответственности. Мы все же должны однозначно и без исключения следовать требованиям Оперативного штаба, правилам карантина с присущей нам гражданской ответственностью и солидарностью. Мы должны сделать так, чтобы решения о смягчении выносились регулярно и приводили к успешным результатам. В этом плане следует обратить внимание на несколько вопросов, соблюдать некоторые правила. Используя медицинские маски, соблюдая социальную дистанцию и правила гигиены, мы можем преодолеть это бедствие быстрее и с минимальными потерями", - подчеркнула Джафарова.

Она сказала, что важнейшей задачей является также сохранение и закрепление достигнутого успеха.

"Сохранение достигнутого результата, успехов этой плодотворной работы является долгом каждого из нас. Считаю, что карантин в Азербайджане следует продлить до тех пор, пока не будет создана вакцина. Международный опыт показывает, что страны, достигшие успеха в борьбе с коронавирусом и отменившие режим карантина, повторно вводят ограничения из-за распространения инфекции на следующем этапе. В связи с приближающимся осенне-зимним сезоном, когда активизируются различные инфекции, данный вопрос особенно актуален. Повторный рост числа инфицированных до трехзначного числа, после последнего ослабления карантинного режима, то есть тот факт, что количество ежедневных заражений намного превышает количество излечившихся, вызывает беспокойство.

Поэтому считаю, что пока за исключением Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, ужесточенный режим карантина в других 10 районах должен быть отменен, однако для недопущения повторного роста динамики количества инфицированных особый режим карантина в стране должен оставаться в силе. Также возможно пойти на возобновление поездок в регионы, открытие закрытых мест, ресторанов, кафе, крупных торговых центров, разумеется, с условием сохранения жесткого контроля.

До того как будет создана вакцина от COVİD-19, гражданам следует проявлять исключительную ответственность. Призываю всех максимально защищать себя и окружающих", - добавила Тамам Джафарова.