https://news.day.az/society/1266135.html Минобразования Азербайджана о порядке раздачи учебников школьникам - К сведению родителей
Минобразования Азербайджана о порядке раздачи учебников школьникам - К сведению родителей
"Учащиеся или их родители (другие законные представители) должны быть приглашены в школы, до 4 сентября должна быть обеспечена доставка учебников по всем классам".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в письме заместителя министра образования Махаббат Велиевой в министерство образования, во все районные (городские) отделы (управления) образования, территориальные финансовые расчетные центры Нахчыванской Автономной Республики.
В письме отмечено, что прием и раздача учебников школьникам должны проводиться по графику, составленному с учетом требований особого карантинного режима и с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.
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