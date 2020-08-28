Азербайджан проводит работу по включению грязевых вулканов в список наследия ЮНЕСКО

В Азербайджане более 300 грязевых вулканов. Не в каждой стране есть такие природные объекты. В регионе больше всего грязевых вулканов именно в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом на официальной странице vинистерства экологии и природных ресурсов в Facebook заявила заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова.

По ее словам, в стране есть вулканы со статусом заповедника: "Заповедники строго охраняются. Но есть и грязевые вулканы, не имеющие заповедной территории. Следуя правилам безопасности, можно пойти и посмотреть на них".

А.Самедова отметила, что в настоящее время ведутся работы по присвоению грязевым вулканам статуса геопарка и включению этих геопарков в список наследия ЮНЕСКО.