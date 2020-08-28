Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку

27 августа 2020 года Государственным экзаменационным центром был проведен второй тестовый экзамен по предмету "азербайджанский язык" для абитуриентов, подающих документы в высшие или средние специальные учебные заведения, которые не участвовали в экзамене, либо получили неудовлетворительную оценку.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, результаты экзамена опубликованы на интернет-сайте ГЭЦ с 19:15. Абитуриенты, используя имя пользователя и пароль "личного кабинета", могут ознакомиться с результатами.

Участники экзамена могут также ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением "карты ответов" на сайте ГЭЦ. Участники также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) СМС с "рабочим номером" на номер 7727.

По сообщению, 156 из 1526 абитуриентов не явились на экзамен. Из 1370 абитуриентов, принявших участие в экзамене, 507 получили "удовлетворительную" оценку, ответив условиям конкурса, необходимым для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения.

Отметим, что абитуриенты, правильно ответившие на 15 и более ответов, допускаются к конкурсу для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения.