Названо число абитуриентов, не участвовавших на втором тестовом экзамене по азербайджанскому языку

27 августа 2020 года Государственным экзаменационным центром был проведен второй тестовый экзамен по предмету "азербайджанский язык" для абитуриентов, подающих документы в высшие или средние специальные учебные заведения, которые не участвовали в экзамене, либо получили неудовлетворительную оценку.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, 156 из 1526 абитуриентов не явились на экзамен. Из 1370 абитуриентов, принявших участие в экзамене, 507 получили "удовлетворительную" оценку, ответив условиям конкурса, необходимым для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения.