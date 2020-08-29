https://news.day.az/society/1266179.html В 13 городах и районах приостановлена работа общественного транспорта - до 31-го августа
В 13 городах и районах приостановлена работа общественного транспорта - до 31-го августа
В связи с применением ужесточенного карантинного режима в 13 городах и районах, введено ограничение на деятельность общественного транспорта.
Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Мингячевир, а также в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском и Сальянском районах с 00:00 до 06:00 31 августа приостанавливается работа общественного транспорта.
Отметим, Бакинский метрополитен приостановил работу до 31 августа.
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