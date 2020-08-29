В Гяндже убит преподаватель медицинского колледжа

В Гяндже совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице М.Гянджеви.

Дамиров Юсиф Фархад оглу убит ножом в своем доме. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства и причины убийства.

Отметим, что убитый - преподаватель Гянджинского медицинского колледжа по дисциплине "История Азербайджана". 