https://news.day.az/society/1266182.html В Гяндже убит преподаватель медицинского колледжа
В Гяндже убит преподаватель медицинского колледжа
В Гяндже совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице М.Гянджеви.
Дамиров Юсиф Фархад оглу убит ножом в своем доме. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства и причины убийства.
Отметим, что убитый - преподаватель Гянджинского медицинского колледжа по дисциплине "История Азербайджана".
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