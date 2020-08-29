Стали известны школы, показавшие самые высокие результаты на вступительных экзаменах по II и III группам специальностей, проведенных Государственным экзаменационным центром 13-14 августа.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, среди участников экзаменов самый высокий результат по второй группе специальностей - 394.3 баллов показал выпускник Гимназии с уклоном естественных наук города Сумгайыт. Он набрал 688.4 баллов по итогам двух этапов, что стало наилучшим результатом по второй группе специальностей.

Наилучший результат по третьей группе специальностей - 400 баллов показал выпускник школы №276 Бинагадинского района города Баку. По итогам двух этапов он набрал максимальные 700 баллов.