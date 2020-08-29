https://news.day.az/society/1266210.html Тяжелое ДТП в Геранбое, есть погибший
Тяжелое ДТП в Геранбое, есть погибший
В городе Далимамедли Геранбойского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, автомобиль марки "ВАЗ" врезался в дерево.
Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли из деформированного салона автомобиля тело погибшего Мусаева Магеррама Икрам оглу 1991 г.р.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре