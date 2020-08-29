Тяжелое ДТП в Геранбое, есть погибший

В городе Далимамедли Геранбойского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, автомобиль марки "ВАЗ" врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли из деформированного салона автомобиля тело погибшего Мусаева Магеррама Икрам оглу 1991 г.р.   