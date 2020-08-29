10 районов и городов Азербайджана исключат из зоны особого карантинного режима

В соответствии с динамикой заражения вирусом и текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский, Сальянский районы с 31 августа 2020 года исключаются из зоны особого карантинного режима.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба, при Кабинете министров, в городах Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где высокий уровень инфицирования, некоторые дополнительные ограничения еще будут сохранены.