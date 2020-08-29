https://news.day.az/society/1266225.html 10 районов и городов Азербайджана исключат из зоны особого карантинного режима - С 31 августа
10 районов и городов Азербайджана исключат из зоны особого карантинного режима - С 31 августа
В соответствии с динамикой заражения вирусом и текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский, Сальянский районы с 31 августа 2020 года исключаются из зоны особого карантинного режима.
Как сообщает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба, при Кабинете министров, в городах Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где высокий уровень инфицирования, некоторые дополнительные ограничения еще будут сохранены.
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