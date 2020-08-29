https://news.day.az/society/1266232.html В Азербайджане разрешается деятельность репетиторов
В Азербайджане разрешается деятельность репетиторов
В Азербайджане сняты ограничения на индивидуальные учебные и репетиторские услуги в группах до 10 человек с соблюдением правил особого карантинного режима.
Как сообщает Day.Az, согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, также устраняются ограничения, связанные с деятельностью музеев и выставочных залов по всей стране.
Напомним, что сегодня Оперштабом принято решение о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана до 00:00 30 сентября 2020 года .
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