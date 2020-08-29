Мировой опыт показал: ранняя отмена карантина сделает ситуацию с коронавирусом намного серьезней

Международный опыт показывает, что страны, которые преуспели в борьбе с COVID-19 и отменили карантинный режим, были вынуждены вновь ввести ограничения в связи с повторным распространением вируса.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кямран Байрамов.

Парламентарий также отметил, что ситуация, наблюдавшаяся в Азербайджане после ослабления карантинного режима 4 мая, также показала возможность постепенной реализации мер по снятию ограничений.

Напомним, что недавно в Азербайджане стартовал второй этап ослабления карантинного режима, введенного ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, в Баку возобновили работу объекты торговли, за исключением крупных торговых центров, а также парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, начала работу служба ASAN, для посещения которой можно записаться в режиме онлайн.

Однако, добавил он, несмотря на то, что несколько дней назад суточное количество вылечившихся превышало количество заболевших, сегодня ситуация повернулась в обратную сторону.

"Учитывая последовательно растущую динамику заражения коронавирусом в нашей стране, нынешняя ситуация показывает необходимость продления особого карантинного режима. В то же время, применяя механизм строгого контроля в ряде сфер деятельности, где действует запрет, есть возможность снять ограничения", - заявил он.

По мнению нашего собеседника, правительство Азербайджана способно принять дополнительные меры для удовлетворения социальных потребностей населения, поддержания экономической стабильности и решения социальных проблем населения в предстоящий период.

"В течение некоторого времени должен сохраняться особый карантинный режим, чтобы предотвратить динамику роста вируса. Граждане должны действовать максимально ответственно и продолжать защищать себя и окружающих в максимально возможной степени", - заключил Кямран Байрамов.

Абдул Керимханов