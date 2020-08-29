https://news.day.az/society/1266234.html В Азербайджане будет принято решение по поездкам в регионы
В Азербайджане будет принято решение по поездкам в регионы
После изучения санитарно-эпидемиологической ситуации вопрос о въезде-выезде в районы Азербайджана будет пересмотрен.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Отметим, что принято решение о продлении действующего карантина до 00:00 30 сентября 2020 г.
Оперативный штаб призывает всех граждан соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактические требования, чтобы не допускать новых случаев заражения, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться медицинскими масками.
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