https://news.day.az/society/1266264.html TƏBİB: Принятые во время начала учебного процесса противоэпидемические меры не приведут к росту заражений коронавирусом
TƏBİB: Принятые во время начала учебного процесса противоэпидемические меры не приведут к росту заражений коронавирусом
"Если во время открытия образовательных учреждений будут приняты противоэпидемические меры, уровень заражения коронавирусом не повысится".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов.
По его словам, мы должны беречь себя и своих близких.
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