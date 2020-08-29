TƏBİB: Принятые во время начала учебного процесса противоэпидемические меры не приведут к росту заражений коронавирусом

"Если во время открытия образовательных учреждений будут приняты противоэпидемические меры, уровень заражения коронавирусом не повысится".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов.

По его словам, мы должны беречь себя и своих близких.