https://news.day.az/society/1266265.html Мировой опыт показывает, что с введением послаблений число заражений коронавирусом растет - Хикмет Гаджиев
Мировой опыт показывает, что с введением послаблений число заражений коронавирусом растет - Хикмет Гаджиев
Мировой опыт показывает, что с введением послаблений и снятием ограничений число заражений коронавирусом растет.
Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.
Он отметил, что сегодняшние цифры по числу заражений коронавирусом относительно радуют, однако граждане должны продолжать быть осторожными и соблюдать правила.
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