Хикмет Гаджиев: Вопрос создания вакцин против коронавируса находится в центре внимания

Специальная группа, созданная при Оперативном штабе, продолжает контакты с ведущими компаниями мира, занимающимися созданием вакцин от коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он добавил, что в центре внимания находятся вопросы по доставке в страну сертифицированных вакцин, утвержденном на мировом уровне, и их применению.

Завотделом также сказал, что необходимо провести серьезные исследования, предпочтение будет отдано вакцинам, не имеющим побочных действий и сертифицированным на мировом уровне.