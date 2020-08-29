Хикмет Гаджиев: Вопрос создания вакцин против коронавируса находится в центре внимания
Специальная группа, созданная при Оперативном штабе, продолжает контакты с ведущими компаниями мира, занимающимися созданием вакцин от коронавируса.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он добавил, что в центре внимания находятся вопросы по доставке в страну сертифицированных вакцин, утвержденном на мировом уровне, и их применению.
Завотделом также сказал, что необходимо провести серьезные исследования, предпочтение будет отдано вакцинам, не имеющим побочных действий и сертифицированным на мировом уровне.
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