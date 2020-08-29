В Баку могут принять дополнительные решения в связи с общественным транспортом

В связи с общественным транспортом могут быть приняты дополнительные решения.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев,

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