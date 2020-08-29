https://news.day.az/society/1266279.html В Баку выявили ресторан, работавший в нарушение карантина, оштрафованы 46 человек - ФОТО
В Баку выявили ресторан, работавший в нарушение карантина, оштрафованы 46 человек - ФОТО
В Хатаинском районе Баку выявлен ресторан, нарушивший требования особого карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками Хатаинского РУП было выявлено, что в закрытых залах и кабинетах ресторана "Legenda - Music Hall Lounge" используется кальян.
В отношении 46 нарушителей санитарно-эпидемиологических норм были составлены протоколы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован на 200 манатов. Арендатор объекта был оштрафован на 6000 манатов.
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