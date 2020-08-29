TƏBİB о том, в каком случае в Азербайджане возможно масштабное смягчение карантина

"Серологические анализы давно используются при заболеваниях, вызванных микроорганизмами, в том числе вирусами. Это тесты, основанные на выявлении противовирусных антител в крови".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов.

По его словам, с помощью этих тестов можно определить, есть ли в плазме крови человека антитела к любому микроорганизму.

"Нам нужно знать, сколько процентов населения переболело этим заболеванием. Если благодаря серологическим тестам станет ясно, что 50-60% населения переболели, мы сможем пойти на более масштабные смягчения, будем знать что 2/3 людей обрели иммунитет, у них есть антитела. Но если получим 15-20, 30 процентов результатов, то есть много кто еще не переболел, в крови нет антител, то придется ужесточить карантин. Результаты будут известны в ближайшее время".