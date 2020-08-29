Хикмет Гаджиев о проведении свадеб и поминок

"На выходных занятий не бывает. В городах и районах, где в субботу и воскресенье применяется ужесточенный карантинный режим, приостанавливается работа общественного транспорта, это делается для того, чтобы случаи заражения не увеличивались".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что проведенные до сегодняшнего дня мониторинги показали, что работающие на открытом воздухе рестораны и большинство магазинов соблюдают требования: "Решение в связи с деятельностью ресторанов в закрытых помещениях еще не принято".

Помощник Президента также сказал, что запрет в связи с проведением свадеб и поминок в стране все еще в силе.