Кабмин принял решение о возобновлении занятий в детсадах, школах и вузах

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с постановлением, во всех учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике, организация учебного и учебно-воспитательного процесса обеспечивается в очной форме со следующих дат:

1.1. в дошкольных образовательных учреждениях - с 15 сентября 2020 года;

1.2. в общеобразовательных учреждениях:

1.2.1. на уровне начального общего образования (I-IV классы) - с 15 сентября 2020 года;

1.2.2. в специальных школах, специальных школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах, учебных заведениях интернатного типа с интегрированным обучением, гимназиях интернатного типа с интегрированным обучением, общеобразовательных учреждениях для детей, лишенных родительской опеки - с 15 сентября 2020 года;

1.2.3. по этапу дошкольного образования (5 лет) - с 1 октября 2020 года;

1.2.4. по уровню общего среднего образования (V-IX классы) - с 1 октября 2020 года;

1.2.5. по уровню полного среднего общего образования (Х-XI классы) - с 15 октября 2020 года;

1.3. в учреждениях профессионального образования:

1.3.1. по краткосрочным курсам - с 1 октября 2020 года;

1.3.2. по всем уровням профессионального образования - с 15 октября 2020 года;

1.4. в высших и средних специальных учебных заведениях:

1.4.1. Для студентов I курса - с 1 октября 2020 года;

1.4.2. Для студентов II и выше курсов по специальностям, список которых определяется учебными заведениями по согласованию с Министерством образования Азербайджанской Республики и с учетом особенностей каждой специальности - с 15 октября 2020 года;

1.5. в зависимости от возрастных групп и классов в детских музыкальных, художественных школах - в даты, указанные в пункте 1.2 настоящего решения.

Постановление в силе до 2 ноября 2020 года.