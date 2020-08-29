В случае роста заражений в школе традиционное обучение может быть прекращено

"Об открытии учебных заведений министр образования сообщил на брифинге".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что это будет реализация образовательной программы, которая будет носить гибридный характер: "Однако по желанию родителя ребенок может продолжить дистанционное обучение. Есть также много людей, которые думают иначе и хотят открытия учебных заведений. Поэтому мы стремимся к принятию приемлемых решений, отвечающих интересам наших граждан.

В случае заражения может быть принято решение о приостановлении обучения на уровне класса, школы, даже о прекращении обучения в традиционной форме в случае широкого распространения инфицирования".