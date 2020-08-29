Хикмет Гаджиев прокомментировал вопрос открытия крупных торговых центров

"Решения об открытии крупных торговых центров пока нет".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что вопрос будет рассмотрен: "С учетом эпидемиологической ситуации важно предпринимать шаги поэтапно. Обсуждается и вопрос о крупных торговых центрах, по которому будут приняты соответствующие решения".

Помощник Президента Азербайджана отметил, что в Оперативном штабе также будет обсуждаться вопрос въезда-выезда из районов: "В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе высокий уровень заражений, отсюда и ограничение поездок в районы. Открытие выезда-въезда может повысить уровень инфицирования. Общественность также будет проинформирована о принимаемых решениях".