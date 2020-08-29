https://news.day.az/society/1266326.html В Азербайджане могут организовать школьные ярмарки - Оперштаб
В Азербайджане могут организовать школьные ярмарки - Оперштаб
Для приобретения школьной одежды и принадлежностей к открытию школ могут быть приняты традиционные меры, в том числе организация ярмарок.
Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что решения по поводу открытия крупных торговых центров пока нет, но ярмарки в определенной степени могут быть организованы: "Решения об открытии крупных торговых центров нет, так как спешка может дать в этом вопросе обратный эффект".
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