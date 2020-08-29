В Азербайджане могут организовать школьные ярмарки

Для приобретения школьной одежды и принадлежностей к открытию школ могут быть приняты традиционные меры, в том числе организация ярмарок.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что решения по поводу открытия крупных торговых центров пока нет, но ярмарки в определенной степени могут быть организованы: "Решения об открытии крупных торговых центров нет, так как спешка может дать в этом вопросе обратный эффект".