TƏBİB: Продолжительность антител у людей, переболевших COVİD-19, пока не известна

Пока неизвестно, насколько продолжительны антитела, сформировавшиеся у людей, переболевших вирусом COVİD-19.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов.

По его словам, переболевшие коронавирусом, а также те, кто не заболел, должны пользоваться масками: "Лица, перенесшие болезнь в легкой форме или бессимптомно, не должны расслабляться, потому что неизвестно, насколько сформировались антитела в их организме. В данной связи сложно сказать, насколько тяжело они перенесут этот вирус во второй раз. Поэтому они должны пользоваться масками. Все должны объединиться в борьбе с этим вирусом".