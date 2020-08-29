https://news.day.az/society/1266334.html В Азербайджане занятия в начальной школе начнутся 15 сентября - Кабмин
В Азербайджане занятия в начальной школе начнутся 15 сентября - Кабмин
В Азербайджане 15 сентября начнутся занятия в начальной школе.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "Об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".
Отмечается, что с 15 сентября начнутся занятия по начальному уровню общего образования (I-IV классы) в очной форме.
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