Бакинское метро не будет работать

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении особого карантинного режима до 00:00 30 сентября, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Кабмин.

Согласно постановлению, срок приостановления деятельности Бакинского метрополитена продлевается до 15 сентября 2020 года.