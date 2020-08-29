В Азербайджане занятия в V-IX классах начнутся 1 октября

В Азербайджане обнародовано время начала очных занятий по среднему уровню общего образования в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "Об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Отмечается, что занятия по среднему уровню общего образования (V-IX классы) начнутся с 1 октября.