https://news.day.az/society/1266340.html В Азербайджане занятия в V-IX классах начнутся 1 октября - Решение Кабмина
В Азербайджане занятия в V-IX классах начнутся 1 октября - Решение Кабмина
В Азербайджане обнародовано время начала очных занятий по среднему уровню общего образования в общеобразовательных учреждениях.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "Об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".
Отмечается, что занятия по среднему уровню общего образования (V-IX классы) начнутся с 1 октября.
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