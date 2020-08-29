TƏBİB: Дети школьного возраста легче переносят коронавирус

Дети школьного возраста переносят коронавирус бессимптомно.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов.

По его словам, беспокойств о распространении коронавируса в школах нет: "В основном мы опасаемся того, что дети могут быть носителями вируса и заразить других".

Коснувшись открытия дошкольных учреждений, Гурбанов сказал, что при этом должны будут соблюдаться определенные правила, и в первую очередь, это снижение числа посещающих дошкольные учреждения, и другие меры, которые позволят снизить риск заражения.