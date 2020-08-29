Опубликованы правила выезда из Баку в районы Азербайджана - ОФИЦИАЛЬНО
Стал известен порядок въезда-выезда на территорию городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района, где ужесточенный карантинный режим продлен до 00:00 30 сентября.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении, внесенном в постановление Кабинета министров №208 от 19 июня 2020 года "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Гёранбойского, Гёйгёльского районов".
Таким образом, въезд-выезд на территорию городов Баку, Сумгайыт и Абшеронского района будет осуществляться в следующем порядке:
По служебному удостоверению следующими лицами:
- сотрудниками Администрации Президента Азербайджанской Республики, Управления делами Президента Азербайджанской Республики, Специальной медицинской службы Азербайджанской Республики, Аппарата Кабинета министров и Управления делами Кабинета министров при наличии командировочных листов;
- депутатами Милли Меджлиса и при наличии командировочных листов сотрудниками Аппарата Милли Меджлиса;
- руководителями центральных и местных органов исполнительной власти и при наличии командировочных листов их заместителями;
- руководителями государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства и при наличии командировочных листов их заместителями;
- сотрудниками правоохранительных, судебных органов и органов, в которых предусмотрено прохождение военной службы (при наличии командировочных листов), адвокатами;
- сотрудниками аккредитованных в Азербайджанской Республике дипломатических представительств и международных организаций, их местным персоналом (на основании карт аккредитации, предоставленных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики);
Нижеуказанными лицами на основании командировочных листов после занесения информации о них работодателями в портал "icaze.e-gov.az" с использованием усиленной электронной подписи:
- сотрудниками других государственных органов (структур) за исключением вышеуказанных;
- сотрудниками ОО "ASAN Könüllüləri", Движения "Aqrar İnkişaf Könüllüləri", ОО "Regional İnkişaf", студентами-волонтерами "Bir", волонтерами Министерства труда и социальной защиты населения;
- работниками частных юридических лиц и физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и их работниками, сфера деятельности которых разрешена;
- сотрудниками, необходимыми для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, продолжение деятельности которых не разрешено;
- юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере сбора сельскохозяйственной продукции, а также орошения, неотложного ветеринарного и фитосанитарного обслуживания;
- лицами, в связи с похоронами близкого родственника, на основании разрешения, полученного в колл-центре "102" МВД Азербайджанской Республики;
- в связи с безотлагательной медицинской необходимостью и прохождением лечения по тому или иному графику, на основании справки от врача;
- лицами, имеющими билеты на соответствующие международные и внутригосударственные рейсы, на основании штампа, нанесенного с момента прибытия на государственную границу в их паспорт, в соответствующем порядке, по месту жительства или пребывания.
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