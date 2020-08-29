https://news.day.az/society/1266351.html В Азербайджане занятия в Х-XI классах начнутся 15 октября - Кабмин
В Азербайджане занятия в Х-XI классах начнутся 15 октября - Кабмин
Стала известна дата начала занятий в очной форме на уровне полного среднего общего образования в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "Об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".
Отмечается, что занятия по уровню полного среднего общего образования (Х-XI классы) начнутся с 15 октября.
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