В Азербайджане занятия в Х-XI классах начнутся 15 октября

Стала известна дата начала занятий в очной форме на уровне полного среднего общего образования в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "Об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Отмечается, что занятия по уровню полного среднего общего образования (Х-XI классы) начнутся с 15 октября.