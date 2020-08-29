В Азербайджане занятия студентов I курса начнутся 1 октября

Стала известна дата начала очных занятий в высших и средних специальных учебных заведениях в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "Об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Отмечается, что занятия студентов I курса начнутся с 1 октября.

Для студентов II и старших курсов занятия по специальностям, определяемым учебными заведениями по согласованию с Министерством образования и с учетом особенностей каждой специальности, начнутся 15 октября.