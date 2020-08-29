https://news.day.az/society/1266358.html В Азербайджане занятия студентов I курса начнутся 1 октября - Решение Кабмина
В Азербайджане занятия студентов I курса начнутся 1 октября - Решение Кабмина
Стала известна дата начала очных занятий в высших и средних специальных учебных заведениях в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров "Об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".
Отмечается, что занятия студентов I курса начнутся с 1 октября.
Для студентов II и старших курсов занятия по специальностям, определяемым учебными заведениями по согласованию с Министерством образования и с учетом особенностей каждой специальности, начнутся 15 октября.
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