ГЭЦ провел экзамены SAT

29 августа 2020 года в Государственном экзаменационном центре прошли очередные экзамены СБ (SAT and SAT Subject).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в рамках мер предосторожности у участников проверялась температура, были использованы необходимые дезинфицирующие средства, а также обеспечено размещение участников в экзаменационной комнате на необходимом расстоянии друг от друга.

В экзамене приняли участие 34 человека (в том числе 6 по SAT Subject üzrə)

Отметим, что очередной экзамен SAT планируется провести 26 сентября. Более подробную информацию можно получить по ссылке http://dim.gov.az/activities/exams/sat/.