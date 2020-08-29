https://news.day.az/society/1266387.html В Баку выявили незаконно работавший массажный салон - ФОТО
В Баку выявили незаконно работавший массажный салон - ФОТО
В Баку выявлен массажный салон, функционирующий тайно, вопреки правилам особого карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в Хатаинский РУП и 37 отделение полиции поступило сообщение о функционировании массажного салона по адресу: проспект Ходжалы, 29.
Сотрудники полиции немедленно отправились по указанному адресу. Было установлено, что данный объект, функционирующий под названием "Hamam Center", обслуживает клиентов.
Были задержаны 10 женщин и владелец объекта Азер Агаев. Задержанные были доставлены в отделение полиции. Нарушители оштрафованы в соответствии с законодательством.
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