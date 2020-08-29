В Баку выявили незаконно работавший массажный салон

В Баку выявлен массажный салон, функционирующий тайно, вопреки правилам особого карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в Хатаинский РУП и 37 отделение полиции поступило сообщение о функционировании массажного салона по адресу: проспект Ходжалы, 29.

Сотрудники полиции немедленно отправились по указанному адресу. Было установлено, что данный объект, функционирующий под названием "Hamam Center", обслуживает клиентов.

Были задержаны 10 женщин и владелец объекта Азер Агаев. Задержанные были доставлены в отделение полиции. Нарушители оштрафованы в соответствии с законодательством.