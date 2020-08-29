Омбудсмен взяла под контроль похищение 17-летней девушки в Барде
Информация, распространенная в последние дни в социальных сетях на основании обращения родителей в связи с похищением несовершеннолетней девочки в Бардинском районе, взята под контроль уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики.
Об этом Day.Az сообщили в Аппарате омбудсмена.
С этой целью вчера омбудсмен лично связалась с несовершеннолетней, поинтересовалась ее состоянием, сообщила о ее правах, а также поговорила с членами семьи, в которой она проживает в настоящее время.
В то же время омбудсмен обратилась в соответствующие структуры для полного расследования обстоятельств, указанных в обращении родителей.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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