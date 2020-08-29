В Азербайджане сдадут в эксплуатацию 8 реабилитационных центров
В 2020 году министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует сдать в эксплуатацию восемь реабилитационных центров, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство.
До конца года планируется открытие современных реабилитационных учреждений в Сумгайыте и Ширване.
Также после капитального ремонта и реконструкции в Хазарском районе Баку будет сдан в эксплуатацию лечебный пансионат.
Кроме того, началось расширение сети детских реабилитационных учреждений по регионам страны, и до конца этого года министерство планирует их открытие в Габале и Шамкире.
Только в этом месяце министерство передало в пользование три реабилитационных центра в регионах страны.
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