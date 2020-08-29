В Азербайджане за сутки выявлено 188 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 115, скончались двое, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 36 174 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 576, скончались 529 человек. Число активных больных коронавирусом составляет 2069 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 384, в целом же - 910 890 тестов.