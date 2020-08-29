В Баку провели усиленную дезинфекцию 551 улицы

В Баку в очередной раз проведены масштабные дезинфекционные работы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ИВ города Баку.

С помощью 40 единиц спецтехники были обработаны главные улицы и проспекты столицы специальными химическими веществами. в общей сложности 551.