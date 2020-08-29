https://news.day.az/society/1266410.html В Баку провели усиленную дезинфекцию 551 улицы - ФОТО
В Баку провели усиленную дезинфекцию 551 улицы - ФОТО
В Баку в очередной раз проведены масштабные дезинфекционные работы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ИВ города Баку.
С помощью 40 единиц спецтехники были обработаны главные улицы и проспекты столицы специальными химическими веществами. в общей сложности 551.
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