Спецоперация в Барде, задержаны 11 наркоторговцев - ФОТО
В Барде проведена операция против наркоторговцев, задержаны 11 человек.
Как сообщили Day.Az в МВД, получена информация о продаже группой лиц в Барде наркотических веществ, незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия в квартирах, а также о совершении ряда хулиганских действий.
Сотрудники полиции задержали ранее судимых 11 жителей Барды - Дильгама Сафарова, Имади Абдулазимова, Халила Гейдарова, Айхана Аббасова, Ризвана Мамедова, Имдада Абдуллаева, Заура Гаджиева, Мусу Шарифханова, Хагани Мамедова, Эхтирама Исаева и Севдияра Азизова. Во время обыска была обнаружена большая партия наркотиков, пистолет "наган", большое количество единиц холодного оружия в виде колющих предметов, электронные весы.
По факту возбуждено уголовное дело, в суде Наримановского района избрана мера пресечения в виде ареста.
Следствие продолжается.
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